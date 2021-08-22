بعد الفوز الذي حققه مؤخراً على النادي الفيصلي.. فريق الوحدات ينفرد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم

عمان 22 آب (بترا) – أنفرد فريق الوحدات بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة، بعد الفوز الذي حققه على الفيصلي بنتيجة 2 – 0 في لقاء الديربي، حيث سجل للوحدات فراس شلباية ومحمود زعترة.

وغرد الوحدات وحيدا في الصدارة برصيد 32 نقطة، بعد ختام الجولة الرابعة عشرة مساء أمس السبت، التي شهدت تعادل الحسين إربد والجزيرة بنتيجة 3-3.

وكانت نتائج المرحلة الرابعة عشرة أسفرت عن تعادل السلط وشباب العقبة بنتيجة 1-1 مواجهة، حيث افتتح السلط التسجيل عن طريق الكاميروني رونالد وانجا، وعادل النتيجة لاعب السلط أدهم القريشي بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب الرمثا على مستضيفه الجليل بهدف نظيف حمل إمضاء حمزة الدردور، وفاز سحاب على شباب الأردن 2 – 0، عن طريق يزن النعيمات، وأحمد عبد الحليم.

كما تعادل الحسين مع الجزيرة 3-3، سجل للحسين أحمد ياسر، سعد الروسان ومصطفى كمال، فيما أحرز أهداف الجزيرة خضر الحاج، عامر جاموس وعلي علوان.

ومع نهاية الجولة تمسك الوحدات بصدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، وتقاسم الوصافة السلط والرمثا بـ 30 نقطة، الفيصلي 26، الحسين 24، الجزيرة وشباب الأردن 18، سحاب 16، معان 14، الجليل 12، شباب العقبة 11، والبقعة أخيرا دون نقاط.

وشهدت الجولة الرابعة عشرة تغييرا في الجهاز الفني لفريق الفيصلي، بعد استقالة المدرب العراقي حكيم شاكر، وتعيين السوري محمد عقيل.

كما شهدت الجولة الخسارة الرابعة عشرة على التوالي لفريق البقعة في مؤشر عن ضعف أداء الفريق الذي بات على أبواب الهبوط للدرجة الأولى.

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