الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
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جرينتش+2 11:37
الكشف عن هوية الجندي الاسرائيلي المصاب على سياج شرق غزة
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