الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
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جرينتش+2 12:32
“الحُرمة” شاكيد: إذا دعا لابيد لاقامة دولة فلسطينية فسيتم حل الحكومة
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