12982 طالبا يتقدمون للامتحان النظري للشامل الذي بدأ اليوم

بدأت صباح اليوم السبت فعاليات الامتحان النظري للشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” في دورتها الصيفية لهذا العام .

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور عبد الله سرور الزعبي، إنه تقدم للامتحان في هذه الدورة 12982 طالبا من ضمنهم 152 طالبا من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وبين أنه يتقدم للامتحان 10721 طالبا منتظما بالدراسة، و 1604طلاب معيدين، و 525 طالبا يتقدمون لرفع معدلهم، و 132طالبا مستنفذا لحقه.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، قال الزعبي إنه تم توزيع الامتحان النظري لكل ورقة على يومين بحيث يتقدم اليوم وغدا الأحد الطلبة للورقة الأولى، فيما ستعقد امتحانات الورقة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، أما الورقة الثالثة والأخيرة فسيعقد امتحانها يومي السبت والأحد من مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد على جميع الطلبة والمشرفين على الامتحان وكافة الكوادر ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان متمنيا السلامة للجميع.