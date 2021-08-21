وزير الصحة: الوضع الوبائي مستقر، والتطعيم منع دخول المملكة في موجة ثالثة

اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ان الوضع الوبائي في الأردن ما زال مستقرا، رغم ما نشهده من تذبذب في عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا ما بين ارتفاع وانخفاض، موضحا ان الاقبال على المطاعيم حال دون دخول المملكة بموجة ثالثة.

وعزا الدكتور الهواري هذا الاستقرار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الجائحة بالتزامن مع الفتح المتدرج للقطاعات وعودة المغتربين واستقبال بعض المجموعات السياحية، مؤكدا ان تكثيف حملات التطعيم كان له الأثر الأكبر في التخفيف من انتشار الفيروس وشدة الاصابة به، وحال دون دخول المملكة في موجة ثالثة من الجائحة.

واوضح لأسرة وكالة (بترا)، أن المملكة حققت نسبا جيدة في التطعيم، وأصبحت أنموذجا في ادارة ملف التطعيم من خلال توفير اربعة انواع من المطاعيم، واتاحتها للجميع بحسب البرتوكولات العالمية المتبعة ودون مواعيد، إضافة إلى التوسع في المطاعيم لتشمل الحوامل والمرضعات والاطفال، بعد ان شملت حملت التطعيم النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، وكذلك اللاجئين.

ويذكر ان الأردن تجاوز عتبة 6 ملايين جرعة معطاة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا منذ بدء برنامج التطعيم في المملكة، موزعة على الجرعة الأولى والثانية.

ودعا الدكتور الهواري إلى الاقبال على تلقي المطاعيم باعتبارها السبيل الوحيد لرفع المناعة والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي ومنع تطوره الى مستويات مقلقة وغير مقبولة، مؤكدا توفر المطاعيم واستمرار وصولها على دفعات الى المملكة.