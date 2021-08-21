تسلم الايادي.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن الجيش السوري قد دمر 22 من 24 صاروخاً اطلقتها طائرات الصهاينة امس الاول
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جرينتش+2 02:52
نقل الكهرباء الأردنية الى لبنان عبر سوريا محل بحث سابق، والاعلان عن قرب وصول النفط الايراني سرّع بتدخل امريكا
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