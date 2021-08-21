ابتداءً من غدٍ الاحد.. زيادة اعداد القادمين الى الاردن عبر جسر الملك حسين ليصبح 2000 شخص يومياً شرط إحضار فحص (pcr)
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“فيروزة مصر” عفاف راضي.. دعمها عبد الناصر واشهرها بليغ حمدي
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