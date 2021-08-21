ضبط اعتداءات على خط المياه الرئيسي المزود لمناطق الشونة الجنوبية

ضبطت وزارة المياه والري في محافظة البلقاء، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام، اعتداءات على الخط الرئيسي الناقل المزود لمناطق الشونة الجنوبية، ولاسيما المناطق الجديدة والمحاذية لجسر الملك حسين، وذلك من خلال حملاتها المستمرة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن الاعتداءات تمثلت بسحب ثمانية خطوط لتزويد مزارع وري اشجار، وتعبئة برك زراعية بأقطار مختلفة بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة، موضحة انها فصلت الخطوط المخالفة وصوبت الوضع وأعدت الضبوطات بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة ان حملاتها مستمرة لتشمل معظم مناطق المملكة، موضحة ان الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.