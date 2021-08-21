تسلم الايادي.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن الجيش السوري قد دمر 22 من 24 صاروخاً اطلقتها طائرات الصهاينة امس الاول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات روسية الصنع من طرازي “بوك-إم 2 أه” و”بانتسير-إس” للقوات السورية دمرت 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على سوريا مساء امس الاول 19 أغسطس.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء امس الجمعة، إن 6 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية وجهت في حوالي الساعة 23:00 من 19 أغسطس ضربة بـ24 صاروخا موجها من المجال الجوي اللبناني إلى أهداف في ريفي دمشق وحمص في سوريا.

واضاف كوليت: “دمرت منظومات من طرازي بوك-إم 2 أه وبانتسير-إس روسية الصنع تابعة لقوات الدفاع الجوي الدورية للجمهورية العربية السورية 22 صاروخا”.

وشدد مدير مركز حميميم على أن الهجوم الإسرائيلي لم يسفر عن خسائر في صفوف العسكريين السوريين، أو تدمير منشآت للبنية التحتية.

وأعلن الجيش السوري على لسان مصدر عسكري أن “العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23:03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص”.

وأضاف، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.