اعتقال شاب ارتكب فعلا منافيا للحياء داخل مركبته بعمان

تمكن رجال الأمن العام من القبض على شاب مارس فعلا منافيا للحياء داخل مركبة يقودها في طبربور، بعد تداول فيديو يوثق الفعل المرتكب.

وقال مصدر ،صباح اليوم السبت، إنه فور تداول مقطع الفيديو تمت متابعته حتى تمكن رجال الامن من القاء القبض على مرتكب الحادثة والذي سيتخذ بحقه الإجراء القانوني اللازم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، لا يجوز نشره لكونه يخدش الحياء العام.

يشار إلى أن مديرية الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الالكترونية تتابع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشكل محتواها جرما يعاقب عليه القانون، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبه.