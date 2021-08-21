ابتداءً من غدٍ الاحد.. زيادة اعداد القادمين الى الاردن عبر جسر الملك حسين ليصبح 2000 شخص يومياً شرط إحضار فحص (pcr)

اعلنت وزارة الداخلية، انه اعتباراً من يوم غد الاحد، سيتم زيادة عدد الاشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح 2000 شخص بدلاً من 1500، وذلك عبر المنصة البرية مع إحضار فحص البي سي آر (pcr) بشكل مسبق.

وبحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة، اليوم السبت، فأنه سيتم كذلك زيادة عدد الاشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح 1000 شخص بدلاً من 500 شخص عبر المنصة البرية.‏

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والاشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة.

وكلن قد تم السماح سابقا للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين، دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.