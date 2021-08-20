لابيد يعلن بكل وضوح ان “حل الدولتين” غير مطروح في عهد حكومة بينيت.. ولا عزاء للواهمين العرب اللاهثين خلف السراب

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء امس الخميس، أن ” مسألة حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليست مطروحة بينما يتولى اليميني بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية”.

جاء ذلك خلال حديثه إلى القناة الإسرائيلية “11”.

وأشار لابيد إلى احتمالية عودة هذا الحل إلى جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية بمجرد توليه السلطة من بينيت في غضون عامين، وفقًا لاتفاق ائتلاف تقاسم السلطة المبرم بين الاثنين في وقت سابق من هذا العام للإطاحة بنتنياهو.

وأضاف لابيد أنه “لا هو ولا بينيت تحدثا إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”، حول هذا الموضوع.

ويتوقع أن تكون هذه الموضوعات مطروحة على جدول الأعمال، عندما يسافر بينيت إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، فإن الزيارة ستوفر “فرصة للزعيمين لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وأهمية العمل من أجل مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا في المنطقة”.

ولا عزاء للمخدوعين العرب والفلسطينيين المراهنين على “حلحلة” حل الدولتين، بعد سقوط حكومة نتنياهو، ورحيل ترامب.