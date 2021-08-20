وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 9 وفيات و721 إصابة كورونا و396 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 765,509
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هذه المنطقة محل أطماع تاريخية.. فلتكن إمبراطوريتنا هي الموجودة على أرضنا
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