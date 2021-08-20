وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 9 وفيات و721 إصابة كورونا و396 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 765,509
أهم العناوين
جرينتش+2 08:43
مشاهير هوليود يرفضون الاستحمام لان الافراط فيه يؤثر سلباً على جلد الإنسان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني