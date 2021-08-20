طائرة مسيرة تركية تقتل 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (الكردية)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قد قتلوا جراء استهدافهم بطائرة تركية مسيرة.

وأوضح المرصد أن تلك الطائرة استهدفت مقر مكتب العلاقات العسكرية لمجلس مدينة تل تمر العسكري بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

ووفقًا للمصادر فإن الطائرة قصفت المقر بالتزامن مع اجتماع لقيادات عسكرية مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم قيادية في قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى جرح 10 أشخاص آخرين.

وعلى صعيد متصل، أسفر القصف التركي على ريفي تل تمر وأبو راسين إلى إصابة نحو 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء بعضهم بحالات خطيرة.

وشهدت المنطقة نزوحًا كبيرًا، دون إمكانية التنقل بالسيارات خوفًا من الاستهدافات، ما دفعهم للخروج سيرًا على الأقدام والدراجات النارية.

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، قرى دردارة وتل شنان، وسقطت قذائف مدفعية بالقرب من قاعدة روسية في ريف تل تمر بريف الحسكة.

كما استهدفت بعدة قذائف محطة تحويل تل تمر، فجر اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.