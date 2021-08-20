لابيد يعلن بكل وضوح ان "حل الدولتين" غير مطروح في عهد حكومة بينيت.. ولا عزاء للواهمين العرب اللاهثين خلف السراب
أهم العناوين
جرينتش+2 10:59
انتباه.. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم الجمعة وتشتد غدا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني