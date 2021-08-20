العلماء يتوقعون التخلي عن الهواتف الذكية خلال 10 سنوات

توقع مدير المنتجات الرقمية في شركة “Veon”، جورج هيلد، أنه سيتم التخلص التدريجي من الهواتف الذكية في غضون عشر سنوات، وسنحل محله نحن الناس، والجدة العجوز التي إذا فُقدت في وسط المدينة، لن تحتاج إلى الاتصال بأي مكان، بل يمكنها أن تسأل الجدار “كيف يمكنني العودة إلى المنزل؟” وسيوضح لها الجدار الطريق بسهم.

وأشار جورج هيلد إلى أن الجهاز الذكي المحمول حاليا “سيصبح الهاتف الذكي بدائيًا، وسيتم استبداله بتقنيات أكثر تقدمًا في الأعوام القليلة القادمة”.

وأوضح أنه يمكن التعرف على الشخص بشكل مختلف، على سبيل المثال، من خلال الوجه أو بصمات الأصابع والصوت، ويمكن عرض المعلومات على الحائط أو المرآة باستخدام مستشعر إنترنت الأشياء “IoT” أو “Internet of Things”.

وخلص إلى أن الهاتف الذكي، مثل الشريحة المزروعة، هو تقنية عفا عليها الزمن، لذا في غضون عشر سنوات ستصبح نادرة.

في وقت سابق، ابتكر علماء أمريكيون جهازًا يسمح لك بتوليد الطاقة من أصابع الإنسان، وهو عبارة عن شريط رفيع متصل بنهايات عصبية. ويتم توليد كمية أكبر من الكهرباء فيه عندما يتولد العرق.