لابيد يعلن بكل وضوح ان "حل الدولتين" غير مطروح في عهد حكومة بينيت.. ولا عزاء للواهمين العرب اللاهثين خلف السراب
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جرينتش+2 11:03
والدته هي السبب.. يحيى الفخراني يعترف بمعاناته من «الكرش»
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