وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و782 إصابة كورونا و531 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,987
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نكاية بحزب الله.. واشنطن تقرر دعم لبنان لحل أزمة الكهرباء عن طريق تزويده بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا
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