لجنة التعليم النيابية تبحث مع وزير التربية تداعيات امتحان التوجيهي

طالب رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، وزارة التربية والتعليم عقد دورة تكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بأقرب وقت ممكن، لكي يتمكن الطلبة من تحسين معدلاتهم ودراسة التخصصات التي يرغبون بها، نظرًا للظرف الاستثنائي والمتعلق بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الخميس، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس، وعدد من المختصين.

وقال أبو قديس إنه سيتم دراسة ذلك من خلال مجلس التربية والتعليم في أول جلسة يعقدها واتخاذ القرار المناسب.

وفيما يتعلق بنتائج امتحان “التوجيهي”، أوضح أبو قديس أنه لم يكن هناك توزيع طبيعي للمعدلات العام الماضي، غير أن العام الحالي شهد توزيعا طبيعيا.

وأضاف أن معدلات “التوجيهي” المرتفعة العام 2020، كانت أمراً غير مقبول، وعليه جرى تعديل الأسئلة العام الحالي، وكذلك تعديل توزيع العلامات لتكون واقعية بشكل أكبر.

وأشار أبو قديس إلى أن معدلات القبول في الجامعات ستشهد انخفاضًا ملموسًا، كمعدلات القبول في تخصصات الطب، والتي ستصل إلى 95.1 بالمئة.

وبين أن هناك لجنة تتكون من ستة مدققين، لمراجعة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا عدم وجود أي ظلم وقع على الطلبة.

وتابع أبو قديس أنه قام بمراجعة عدد من علامات الطلبة بشكل عشوائي، وبذلك بالتعاون مع اللجنة المعنية، موضحًا أنه لم يكن هناك أي تشوه في علاماتهم.

وبشأن قبول أبناء العاملين في الجامعات، قال إن تحديد نسبهم شأن يختص به مجلس الأمناء في كل جامعة.

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