ضبط اعتداءات على خط ناقل للمياه في محافظة البلقاء

ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات على خط ناقل بئر نميسة للمياه في محافظة البلقاء، حيث تمثلت الاعتداءات بسحب خط مياه لتزويد مزرعة أسماك وري أشجار بمساحة 40 دونماً من الخط الناقل المزود لمياه الشرب، بطاقة 30 متراً مكعباً بالساعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الاعتداء يسحب مياه مخصصة للمواطنين لغايات الشرب، مشيرة إلى أنها فصلت الخط وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها إلى الجهات المعنية القضائية.

وأكدت الوزارة أن حملاتها ماضية بكل حزم وفاعلية في عدد من مناطق المملكة، لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه.