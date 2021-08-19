دروسٌ طالبانية متعددةُ الاتجاهاتِ ومختلفةُ العناوين

الجزائر تقرر إعادة النظر بعلاقتها مع المغرب وتتهمها، وحليفها الصهيوني، بدعم حركتين ارهابيتين متورطتين في احراق غاباتها
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جرينتش+2 12:29
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