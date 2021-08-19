الجزائر تقرر إعادة النظر بعلاقتها مع المغرب وتتهمها، وحليفها الصهيوني، بدعم حركتين ارهابيتين متورطتين في احراق غاباتها
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جرينتش+2 12:15
التفكير بتقديم حوافز مالية وعينية للمسنين لقاء تلقي مطعوم كورونا
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