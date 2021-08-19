“التعليم العالي” توضح آلية تقديم طلبات القبول في الجامعات الرسمية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آلية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية من خلال تصميم تم إعداده من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالمي، مهند الخطيب، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الوحدة تدعو الناجحين في الثانوية العامة للاطلاع على التصميم الذي تنشره وكالة الأنباء الأردنية على موقعها الإلكتروني للتسهيل عليهم، وضمان تقديم الطلبات بسلاسة.

ونوه إلى توخي الدقة في تقديم الطلبات والتريث، وأخذ الوقت الكافي عند اختيار التخصصات، بما يحقق تحصيلهم قبولات تتقاطع مع حاجة سوق العمل، وتضمن عدم إدراجهم على قائمة مسيئي الاختيار.

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