وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 13 وفاة و888 إصابة كورونا و697 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,302
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للحاصلين على معدل 65 بالمئة فأكثر.. بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية من غدٍ الخميس حتى السبت 28/8/2021
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