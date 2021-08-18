وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 13 وفاة و888 إصابة كورونا و697 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,302
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عذر اقبح من ذنب.. “نوري السعيد الجديد” يذعن لاملاءات ماكرون باستبعاد الرئيس الاسد من حضور مؤتمر قمة بغداد
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