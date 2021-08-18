طبيب أمريكي يكشف تأثيرا خطيراً وسامّاً لمبيضات الأسنان

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة تورنتو أن مبيضات الأسنان المتاحة على نطاق واسع تسبب أضرارًا بالغة لمينا الأسنان.

وبحسب موقع “ميديك فوريوم”، قامت دراسة نشرت في مجلة “سينتيفيك ريبورت” بتقييم تلف خلايا الأسنان الناجم عن تبييض الأسنان باستخدام بيروكسيد الكارباميد.

ووجد الباحثون أن استخدام جل التبييض بتركيز 10 في المئة فقط يقلل محتوى بروتين المينا بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وأظهرت الدراسة أن فقدان البروتين في المينا يؤدي إلى تغلغل أكبر لعامل التبييض في السن، وهو أمر محفوف بتليف خلايا اللب.

وهذه هي الدراسة الأولى لإثبات الآثار السامة لعوامل تبييض الأسنان. بحسب ما قاله لوران بوسيك، أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان في جامعة كاليفورنيا، (رئيس الدراسة): “نأمل أن يأخذ الناس هذه المعلومات في الحسبان وأن يستشيروا طبيب أسنان”.