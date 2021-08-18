"بنس" يعتبر فرار أمريكا من افغانستان أكبر إذلال منذ 40 عاماً.. وانتصار طالبان يقدم دفعة قوية للحركات الجهادية في العالم
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جرينتش+2 10:21
شـهداء جنين
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