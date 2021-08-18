حجاوي: آلية محددة لأخذ الجرعة المعززة للمسنين وضعيفي المناعة

أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن وزارة الصحة ستصدر بيانا تُحدد فيه الآلية والأشخاص الذين يحق لهم أخذ الجرعة الثالثة من المطعوم، مشدداً على أن الخلط بين اللقاحات أمر غير مُحبذ في الأردن.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم لأصحاب المناعة المتدنية، حيث ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن قائمة الأمراض التي يستوجب على الأشخاص المصابين بها أخذ الجرعة الثالثة المعززة والتي ستكون أبرزها أمراض السرطان، والفشل الكلوي وزراعة النخاع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستحدد الأماكن التي يجب التوجه اليها وكيفية العناية بهذه الفئة، مضيفا أنه لابد لكبار السن من أخذ الجرعة المعززة.

وبين أن وزارة الصحة لا تحبذ الخلط بين المطاعيم، وعليه ستكون الجرعة الثالثة المعززة من نوع المطعوم ذاته الذيتم ل أخذه في السابق.