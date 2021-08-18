“السادات الثاني” يدعو رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي وصل اليوم، للكيان الإسرائيلي، في زيارة “مفاجئة”.

وقال مكتب رئاسة حكومة الاحتلال، إن كامل وجّه دعوة رسمية لنفتالي بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة القاهرة.

وأضاف: “وجّه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابع البيان، أن اللقاء “بحث الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية؛ كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة”.

وعقب اجتماعه بـ”بينيت” توجّه كامل لمدينة رام الله، حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتقوم مصر بجهود وساطة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.