التربية تنفي إشاعة حول مكافأة معلمي برنامج الفاقد التعليمي

نفت وزارة التربية والتعليم بشدة ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيمة المكافآت المخصصة للمعلمين المشاركين في برنامج الفاقد التعليمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها يوم أمس الثلاثاء، أن المانحين للبرنامج المدعوم من المنحة المشتركة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، “وافقوا على تخصيص مكافأة مقدارها 150 دينار لكل معلم وليس 400 دينار كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما أوضحت الوزارة أن البرنامج الذي بدأ العمل بتنفيذه الاحد الماضي، غير مدعوم أبدًا بوجبة غذائية يومية لكل طالب أو قرطاسية كما ورد في الخبر المتداول، وانما تضمن طباعة الكتيبات الخاصة بالبرنامج فقط، وتم تسليمها للطلبة.

وبينت أنها فرغت في وقت سابق من طباعة الكتيبات الخاصة بالبرنامج لما يزيد على 1.6 مليون طالب التحقوا بالبرنامج، باستثناء كتيبات الرياضيات للصفين الرابع والسابع التي تأخرت إحدى المطابع في طباعتها.

وقالت الوزارة، إنها بدأت منذ بداية العام الحالي بالتحضير لبرنامج الفاقد التعليمي، ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها بالمشاركة مع وزارة التخطيط، مؤكدة أن كوادرها الفنية والإدارية في المركز والميدان بذلت جهودًا كبيرة في إعداد كتيبات المواد المبنية على المفاهيم والنتاجات الأساسية (الفاقد التعليمي) وتم توزيعها على الميدان في وقت قياسي.

واعربت الوزارة عن أسفها لتداول هذه الاخبار التي قالت إنها تهدف إلى تقويض جهودها الهادفة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلبة وتعويضهم عما فاتهم من تعلم.