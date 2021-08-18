الامن الروسي يعتقل 5 عناصر من حزب التحرير الإسلامي في القرم/ فيديو

قال المتحدث باسم مكتب الأمن الفيدرالي في القرم إميل كوربيدينوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم قمع أنشطة خلية تابعة للتنظيم الدولي لحزب التحرير الإسلامي (المحظور في روسيا منذ عام 2003)، وتم إيقاف اثنين من زعماء الحزب وثلاثة من المشاركين النشطين فيه”.

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا بأنشطة مناهضة للدستور تستند إلى عقيدة إقامة “خلافة عالمية”، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية بالعنف.

وكان قد تم تصنيف “حزب التحرير الإسلامي” كمنظمة إرهابية في روسيا، وتم حظر أنشطته بموجب قرار صدر عام 2003 عن المحكمة العليا الروسية.

ويهدف حزب التحرير، بحسب بيان الداخلية الروسية، الى القضاء على الحكومات غير الإسلامية، وإقامة حكم إسلامي على نطاق عالمي من خلال إنشاء “خلافة إسلامية عالمية”.