اجواء صيفية عادية اليوم وغدًا، وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الضباب في ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تصبح حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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