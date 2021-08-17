ملاسنة ساخنة بين حسن البراري وسمير الرفاعي

صرح عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المستقيل حسن البراري، بأنه سيرد على كل من هاجمه بعد استقالته.

وقال البراري في منشور له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”: “يسألني الكثيرون حول توضيح سمير الرفاعي بشأن استقالتي وسأرد على ذلك في لايف غد أو بعد غد، وسعيد جدا بأن طارق خوري يهاجمني على تويتر هذا اليوم لأني مارست حقي بالاستقالة. سأرد عليهم جميعا، أوعدكم!”.

وأعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قبول استقالة البراري من عضويتها.

وأوضحت اللجنة في بيان الإثنين، أنها علمت بتقديم البراري استقالته مساء اليوم من المواقع الإلكترونية، حيث كان رئيس اللجنة العين سمير الرفاعي في لقاء مع كتلة الشعب النيابية في دارة النائب عبد الكريم الدغمي.

ونوهت بأن البراري لم يكن قد تحدث أو أومأ للرئيس بخياره، مبينة أن الرفاعي اطلع على الاستقالة ونسّب بقبولها.