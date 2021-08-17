طالبان لـ حماس: الجهاد لتحرير فلسطين فرض عين، وكما ارغمنا امريكا على مغادرة بلادنا يمكنكم اجبار اسرائيل على الرحيل
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جرينتش+2 02:22
مسؤولون بريطانيون: ذل أمريكا في افغانستان يشبه ما حدث لها بفيتنام، ولبريطانيا في السويس عام 1956
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