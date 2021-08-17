لهذا السبب تقرر تعيين شرطيين مسلحين لحراسة فيلا أم كلثوم

تعرضت فيلا أم كلثوم للسرقة أكثر من مرة، لكن في إحدى المرات حاول صاحب ورشة ميكانيكية بمصر الجديدة سرقة فيلا «أم كلثوم» بالقاهرة، أثناء وجودها في الإسكندرية.

فقد تلقى بوليس النجدة بلاغا من مساعد طباخ السيدة أم كلثوم بأن السائق والطباخ قد ضبطا شخصا، بعد أن حاول السرقة من مكتب الدكتور حسن الحفناوي زوج السيدة أم كلثوم، وهو يتسلق المواسير محاولا الهرب.

وتبين من التحقيق أن المتهم هو صاحب ورشة ميكانيكية لإصلاح السيارات بمصر الجديدة، فيما قرر سائق سيارة أم كلثوم أنه سمع هو والطباخ صوت حركة غريبة في غرفة الدكتور حسن الحفناوي، فأخذا يراقبان مصدرها وتأكدا من وجود شخص بداخل الغرفة، وعندما حاولا دخولها لضبطه حاول تسلق المواسير للهرب، ولكنهما تعقباه وضبطاه وكلفا زميلهما مساعد الطباخ بإبلاغ بوليس النجدة، وقد جاءت أقوال الطباخ ومساعده مطابقة لأقوال السائق.

كما دلت المعاينة على فتح أقفال مكتب الدكتور الحفناوي بالقوة، ووجدت محتوياته مبعثرة، ولم يستطع المحقق ورجال المباحث والبوليس التأكد مما إذا كان المتهم قد سرق شيئا وتخلص منه بعد ضبطه، لتعذر سؤال أم كلثوم وزوجها لغيابهما عن القاهرة.

وعندما سئلت أم كلثوم بعد عودتها في حادث محاولة سرقة منزلها، قالت إنها علمت بالحادث بعد عودتها من الإسكندرية، وفهمت مما سمعته أن المتهم دخل حجرة زوجها ولم يتمكن من دخول حجرتها.

وبعد هذه الواقعة عمد بوليس منطقة قصر النيل في القاهرة بتعيين شرطيين مسلحين لحراسة فيلا أم كلثوم بصفة مستمرة ليلا ونهارا، لوقف تكرار حوادث السطو على فيلتها.