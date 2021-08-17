طالبان لـ حماس: الجهاد لتحرير فلسطين فرض عين، وكما ارغمنا امريكا على مغادرة بلادنا يمكنكم اجبار اسرائيل على الرحيل
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جرينتش+2 02:13
طالبان لـ حماس: الجهاد لتحرير فلسطين فرض عين، وكما ارغمنا امريكا على مغادرة بلادنا يمكنكم اجبار اسرائيل على الرحيل
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