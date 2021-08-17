تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 17 وفاة و1066 إصابة كورونا و897 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 763,418
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جرينتش+2 07:39
تمرد بولندا على مسلسل الابتزاز اليهودي.. هل يُشجع دول اوروبية اخرى على التحرر من خرافة الهولوكوست؟؟
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