وزارة التربية تباشر صباح اليوم الاثنين اعلان نتائج التوجيهي/ رابط
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جرينتش+2 12:38
وزير التربية يعلن اسماء أوائل المملكة في امتحان التوجيهي
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