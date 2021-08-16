وزير التربية يعلن اسماء أوائل المملكة في امتحان التوجيهي

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس،اليوم الاثنين، أسماء الأوائل في نتائج الثانوية العامة للدورة الحالية، وفقا لمل يلي..
*الفرع العلمي
أحمد فايز العجالين / مأدبا 99.7
فارس بهاء حسين قبج / عمان 99.7
صالح محمود القادري / جرش 99.7
منصور رضوان عجو /اربد 99.6
محمد عماد المطالقة / إربد 99.6
جود لؤي حداد / عمان 99.57
محمود أمجد هياجنة / إربد 99.55
نوران الشياب / إربد 99.5
ميار سالم اللواما / معان 99.5
عبد الرحمن النابلسي /عمان 99.45
رغدة محمد خالد البنا /عمان 99.45
*الفرع الأدبي
فرح طارق دحنوس / عمان 99.45
فاطمة علي فقيسي / عمان 99.25
سلسبيل عمرو/ عمان 99.2
ياسمين مبروك / عمان 99.2
لين عمر سالم الحر / عمان 99.15
مايا محمد الجدعان / عمان 99.1
مرام ماجد نصر الله/ السلط 99.15
تالا حسن العليمي / عين الباشا / 99.1
رند محمد الشوبكي / عمان – 99.05
شهد خالد أبو شامة/ القويسمة 99.05
شهد عدنان عبدالقادر / ناعور 99.05
الفرع الشرعي
الياس الخطيب – اربد 97.4
امجد أحمد الحليق – السلط 95.3
محمد خليل المواجد – عمان 93.8
الفرع الصناعي
فاروق تحسين قفيشه – الزرقاء 98.5
الاء سميح سويدان – القويسمة 98.4
علي ياسر العنابي – الزرقاء 97.55
الفرع الزراعي
عبد الرحمن محمد عبيدات – اربد – 94.2
تمارا الدباس – الرمثا – 94.1
عبادة المساعيد – جرش – 94.05
الفرع الفندقي
لين الهواري – عمان – 95.35
علي سامي- مأدبا 94.85
محمد سيد – عمان 94.05
الاقتصاد المنزلي
لين خالد -عين الباشا -98.25
غدير بسام فوزي – لواء الجامعة 98.05
اصالة حسين – إربد – 98.00