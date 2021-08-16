وزير التربية يعلن اسماء أوائل المملكة في امتحان التوجيهي

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس،اليوم الاثنين، أسماء الأوائل في نتائج الثانوية العامة للدورة الحالية، وفقا لمل يلي..

*الفرع العلمي

أحمد فايز العجالين / مأدبا 99.7

فارس بهاء حسين قبج / عمان 99.7

صالح محمود القادري / جرش 99.7

منصور رضوان عجو /اربد 99.6

محمد عماد المطالقة / إربد 99.6

جود لؤي حداد / عمان 99.57

محمود أمجد هياجنة / إربد 99.55

نوران الشياب / إربد 99.5

ميار سالم اللواما / معان 99.5

عبد الرحمن النابلسي /عمان 99.45

رغدة محمد خالد البنا /عمان 99.45

*الفرع الأدبي

فرح طارق دحنوس / عمان 99.45

فاطمة علي فقيسي / عمان 99.25

سلسبيل عمرو/ عمان 99.2

ياسمين مبروك / عمان 99.2

لين عمر سالم الحر / عمان 99.15

مايا محمد الجدعان / عمان 99.1

مرام ماجد نصر الله/ السلط 99.15

تالا حسن العليمي / عين الباشا / 99.1

رند محمد الشوبكي / عمان – 99.05

شهد خالد أبو شامة/ القويسمة 99.05

شهد عدنان عبدالقادر / ناعور 99.05

الفرع الشرعي

الياس الخطيب – اربد 97.4

امجد أحمد الحليق – السلط 95.3

محمد خليل المواجد – عمان 93.8

الفرع الصناعي

فاروق تحسين قفيشه – الزرقاء 98.5

الاء سميح سويدان – القويسمة 98.4

علي ياسر العنابي – الزرقاء 97.55

الفرع الزراعي

عبد الرحمن محمد عبيدات – اربد – 94.2

تمارا الدباس – الرمثا – 94.1

عبادة المساعيد – جرش – 94.05

الفرع الفندقي

لين الهواري – عمان – 95.35

علي سامي- مأدبا 94.85

محمد سيد – عمان 94.05

الاقتصاد المنزلي

لين خالد -عين الباشا -98.25

غدير بسام فوزي – لواء الجامعة 98.05

اصالة حسين – إربد – 98.00