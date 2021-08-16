خبيرة تجميل تتقمص شخصيتي دلال عبد العزيز وسمير غانم/ فيديو

أثارت خبيرة المكياج العراقية، بارز هادي، الجدل، و ذلك بعد أن إستطاعت أن تتقمص شخصيتي الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، عن طريق المكياج.

وقد نشرت بارز خلال حسابها عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) شكلها بعد المكياج، وقامت بأداء مشهد تمثيلي للزوجين الراحلين.

وانهالت التعليقات على خبيرة المكياج العراقية تمتدح إبداعها في تحويل شكلها نسخة طبق الأصل من الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز.

من جانبها علقت بارز هادي على الفيديو قائلة: “مدة قصيرة… فقدناكم…. آلم بعادكم كبير جدا… يا رب صبر دنيا وإيمي ويا رب اسكنهم فسيح جناتك.. الله يرحمهم”.

وكانت دلال عبدالعزيز قد رحلت عن عالمنا بعد صراع ثلاثة أشهر مع مضاعفات فيروس كورونا، والذي أدى لإصابتها بتليف الرئتين.

بينما رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم قبل ثلاثة أشهر بعد صراع أيضاً مع مضاعفات فيروس (كورونا)، والتي أدت لتوقف عدد من الأعضاء في جسمه.