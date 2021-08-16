ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 9 وفيات و1183 اصابة كورونا و914 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 762,521
أهم العناوين
جرينتش+2 05:24
جمعية تضامن: 59 بالمئة من أوائل التوجيهي لهذا العام من الإناث
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني