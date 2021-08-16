النصر للشعوب.. طالبان تدخل كابل مظفرة وترد الصفعة لواشنطن بعد 20 عاما من الكفاح

في صفعة قوية لواشنطن، أعلنت حركة “طالبان”، عصر امس الأحد، دخول مسلحيها إلى العاصمة الأفغانية كابل، دون مقاومة تذكر من القوات المسلحة المحلية، وذلك بعد سطرتها على معظم مساحة البلاد في فترة وجيزة لا تتعدى عدة أسابيع، مستغلة بدء الانسحاب الأمريكي من البلاد، والذي يفترض أن يكتمل نهاية الشهر الحالي.

وفي أحدث تطور للأحداث المتلاحقة في أفغانستان، قالت “طالبان” في بيان عصر الأحد: “أمرنا مسلحينا بدخول العاصمة كابل منعا لحدوث فوضى وحالات سرقة”.

وأضافت أن “الشرطة في كابل تركت وظيفتها في توفير الأمن وأفراد الأمن فروا من مواقعهم”.

بدورها، أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي “طالبان” دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابول، بعد فرار الرئيس “أشرف غني” من البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قيادات في “طالبان” تأكيدها صحة الأنباء عن سيطرة الحركة على القصر الرئاسي.

وجاء هذا التطور، بعد ساعات من إعلان الحركة أنها أوعزت لمقاتليها بالوقوف على أبواب العاصمة الأفغانية كابل وعدم محاولة دخولها، وسحب من دخلوا المدينة.

والأحد أيضا، أكد المتحدث باسم حركة “طالبان”، “سهيل شاهين”، على ضرورة تسليم العاصمة كابل والسلطة إلى “إمارة أفغانستان الإسلامية”، قائلا: “سيكون لدينا حكومة إسلامية أفغانية شاملة في المستقبل”.

وقال متحدث “طالبان”، في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لا نسعى للانتقام من الشعب الأفغاني”.

كما طمأن “شاهين” المواطنين في أفغانستان، وخاصة في العاصمة كابل بأن “ممتلكاتهم وحياتهم آمنة”.

بدوره، قال القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغانية، “عبدالستار مرزاكوال”، إن قوات الأمن ستكفل أمن مدينة كابل وستتم عملية الانتقال بصورة سلمية، وأكد أن العاصمة كابل لن يتم مهاجمتها.

وباتت 30 عاصمة (مركز) ولاية أفغانية من أصل 34 في قبضة “طالبان”، بعد سيطرتها، الأحد، على عواصم 7 ولايات.

يأتي ذلك، بالتزامن مع أنباء مؤكدة عن مغادرة الرئيس الأفغاني “أشرف غني” إلى طاجيكستان، الأحد، بعد دخول عناصر حركة “طالبان” للعاصمة كابل، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد.

وفي هذا الصدد، اتهم القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني “بسم الله خان محمدي” الرئيس “أشرف غنى” بالخيانة ومغادرة البلاد.

وقال “محمدي”: “الرئيس الأفغاني قيد أيدينا وراء ظهورنا وباع الوطن وغادر البلاد”.

وأضاف في كلمة وجهها لسكان العاصمة كابل، أن المدينة آمنة وأن قوات الأمن ملتزمة بالدفاع عنها، مشددا على أن القوات الدولية تساعد في تأمين المدينة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ “طالبان”، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت واشنطن قادت تحالفا دوليا لتسقط حكم “طالبان” بأفغانستان في عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول من نفس العام، لاتهامها زعيم الحركة “أسامة بن لادن” بتدبير تلك الهجمات.

من جهته، أعلن الرئيس الأفغاني السابق، “حامد كرزاي”، في تصريح صحفي، تشكيل مجلس تنسيقي بعضويته للعمل على ضمان نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي.

وإزاء التطورات الجديدة، ألمح وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى عدم ممانعة واشنطن التعامل مع حكومة تسيطر عليها حركة “طالبان” أو تشارك بها في أفغانستان.

وقال إن “الولايات المتحدة يمكنها العمل مع أية حكومة أفغانية تحترم حقوق الجميع، بما فيها النساء والأقليات، ولا تمنح أراضيها ملجأ للإرهابيين”، على حد قوله.

وأضاف “بلينكن”، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، بالتزامن مع حصار بدأته حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابل، أن “أفغانستان ستكون دولة منبوذة إذا لم تحترم طالبان حقوق الإنسان حينما تكون في السلطة”.

فيما اعتبرت روسيا، في بيان لخارجيتها، أن التطورات الجارية في أفغانستان وتصاعد العنف، مع اتساع رقعة نفوذ حركة طالبان، لا يهدد السفارة الروسية في العاصمة كابل، مشددة في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحمل مسؤولية الوضع القائم حاليا في أفغانستان.

أما الجارة باكستان، فقال وزير خارجيتها، “شاه محمود قريشي”، إن بلاده ستعترف بحكومة طالبان الأفغانية، عندما يحين الوقت المناسب، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والحقائق على أرض الواقع.

وأضاف في تصريحات صحفية، الأحد، بالعاصمة إسلام أباد، أنهم يرغبون بعلاقات جيدة مع الجارة أفغانستان.

وأكد على ضرورة ألا يكون الحل عسكرياً في أفغانستان، واللجوء بدلاً من ذلك إلى الحوار، مشيرا إلى تغير المستجدات في أفغانستان بسرعة.

وأوضح أنهم سيناقشون المسألة الأفغانية قريبا مع الدول الجارة مثل الصين، وإيران، وأوزبكستان وتركمانستان والهند.