الملك يستعرض مع وزير الخارجية القطري سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية

عمان 16 آب (بترا)-استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والوفد المرافق للمسؤول القطري، والسفير القطري في عمان.

كما استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واكد رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

واتفق رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين لاستكشاف فرص ومجالات التعاون وتعزيز آليات التعاون المشترك.

ولفت الخصاونة خلال اللقاء إلى توفر الارادة السياسية لتطوير التعاون الثنائي بين الاردن وقطر، وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.

واشار الخصاونة إلى الجهود والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتقديم الحوافز اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، مؤكدا ترحيب الحكومة بمزيد من الاستثمارات القطرية في المشروعات الحيوية والكبرى التي يعتزم الاردن تنفيذها في العديد من المجالات.

واعرب رئيس الوزراء عن الامنيات لدولة قطر الشقيقة بالتوفيق والنجاح في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل واستعداد الاردن لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي نقل للخصاونة تحيات رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الحرص على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.