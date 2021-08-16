ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 9 وفيات و1183 اصابة كورونا و914 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 762,521
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“العمل الإسلامي” يستنكر اجازة إنتاج مسلسل “مدرسة الروابي”
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