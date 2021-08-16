“العمل الإسلامي” يستنكر اجازة إنتاج مسلسل “مدرسة الروابي”

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بالحملة الممنهجة التي تستهدف قيم المجتمع الأردني وثوابته العربية والإسلامية، لا سيما عبر الأعمال الفنية المشبوهة والتي كان آخرها ما يسمى مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” والذي يشكل جريمة بحق الأخلاق التي تربى عليها الأردنيون ومحاولة لترسيخ مفاهيم وقيم ساقطة بين الشباب وطلبة المدارس مناهضة لكل معاني الأخلاق والدين والحشمة.

وحذر رئيس لجنة الفضيلة في “العمل الإسلامي” احمد الزرقان، في تصريح صادر عنه اليوم الاثنين، مما يجري من تكرار لهذه الممارسات التي تستهدف الشباب خاصة، وتتم بدعم ورعاية من جهات لا تريد خيراُ للأردن وشعبه من خلال العبث بقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف الزرقان: ” يتساءل الحزب عن غياب دور الجهات الرقابية عن إجراءات تصوير هذا المسلسل، وما تضمنه من أفكار وأفعال وألفاظ مسيئة للمدارس الأردنية وللمجتمع، وخارجة عن قيمه وثوابته، فلمصلحة من يتم تدمير قيم وأخلاق الشباب وطلاب المدارس ؟! ولمصلحة من يتم معادة قيم وأخلاق المجتمع العربية والإسلامية ؟!، ولمصلحة من يتم السكوت عما يمر به المجتمع من ممارسات تتناقض مع هوية البلد الدينية والاجتماعية، وتسيء لتاريخ الأردن أرض الحشد والرباط والذي يحتضن في أرضه جثامين آلاف الصحابة والشهداء ممن روت دماؤهم أرض الأردن الطاهرة دفاعاً عن هوية هذه الأمة”.

وطالب الزرقان بالتحقيق مع كافة الجهات التي ساهمت في إنتاج المسلسل والترويج له، وكشف الجهات التي تقف خلف تمويله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك مستقبلا.