الأمن العام يضبط 2315 مخالفة مرورية مع نتائج التوجيهي

أعلنت مديرية الأمن العام أنها منذ ساعات الصباح الباكر باشرت كوادرها بإنفاذ الخطة الأمنية والمرورية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكدت المديرية ضبط 2315 مخالفة مرورية للمسير بشكل مواكب تعيق السير، وإخراج الأجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور، جرى ضبط بعضها مباشرة، فيما تجري ملاحقة مركبات دونت أرقامها أو تقديم بلاغات ضدها لاستدعاء مالكيها، حيث سيتم تحرير مخالفة بحق المركبة وحجزها في ساحات حجز سواقة إضافة إلى اتخاذ الإجراء الإداري بحق السائقين.

كما ألقي القبض على ثمانية أشخاص أطلقوا عيارات نارية، وضبطت بحوزتهم ثمانية أسلحة نارية، وما زال العمل جاريا لمتابعة التحقيق في عدد من البلاغات والمعلومات حول إطلاق العيارات، ولحين التحقق منها وضبط الأشخاص والأسلحة النارية المستخدمة.

وأكدت المديرية أن الخطة الأمنية والمرورية مستمرة في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المخالفات كافة بشكل مباشر، والتحقيق في البلاغات الواردة، مهيبة بالجميع الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمنة بعيدا عن السلوكيات الخطرة، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

واعربت المديرية عن شكرها للمواطنين الملتزمين بالاحتفال ضمن مظاهر آمنة، وكل من يتعاون بالإبلاغ عن أي تجاوز يهدد السلامة العامة، على الأرقام 0790196196 للإبلاغ عن إطلاق العيارات النارية و0770999030 لإدارة السير، والتي يجري من خلالها استقبال الصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات، والتعامل معها بسرية تامة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة