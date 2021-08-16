ارادات ملكية بتشكيلات تشمل عددا من كبار الموظفين

صدرت في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما يلي:

1 – قبول استقالة معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب من منصبه رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية .

2 – تعيين معالي الدكتور جواد احمد العناني رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بدلا من معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب وللمدة المتبقية من عمر المجلس.

3 – قبول استقالة معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي من عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية عن فئة ذوي الخبرة والرأي.

4 – تعيين معالي الدكتور علي عبد الحليم الحياصات في عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بدلا من معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي وللمدة المتبقة من عمر المجلس وذلك اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۸/۹.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الأستاذ الدكتور مأمون نديم عواد عكروش من عضوية مجلس امناء الجامعة الهاشمية عن فئة ذوي الخبرة زالرأي وذلك اعتبارا من تاريخ 9 / 8 / 2021.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتورة الهام خريسات امينا عاما لوزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندسة سهام الخوالدة مديرا عاما لمعهد الادارة العامة.