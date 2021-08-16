وزارة التربية تباشر صباح اليوم الاثنين اعلان نتائج التوجيهي/ رابط
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جرينتش+2 08:47
اجواء صيفية تقارب معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة حتى الخميس
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