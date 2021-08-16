اجواء صيفية تقارب معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة حتى الخميس

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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