مديرية الامن العام تبدأ اليوم الاحد بتنفيذ حملة مكثفة في لواء الشونة الجنوبية للقبض على الخارجين عن القانون



أعلنت مديرية الامن العام عن البدء بتنفيذ حملة امنية مكثفة في لواء الشونة الجنوبية، بعد ورود عدد من الشكاوى من مواطنين بقيام خارجين عن القانون بتهديدهم والتعدي على ممتلكاتهم.

واكدت المديرية ان الحملة تهدف لتعزيز سيادة القانون، ويشارك بها ما يزيد عن الف رجل أمن من كافة تشكيلات المديرية سيقومون بأداء واجبهم في التصدي وايقاف اي تعدٍ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وباستخدام القوة اللازمة ان لزم الامر والقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين وممتلكاتهم، لافتة بأن مثل هذه السلوكيات لا تمثل قيم واخلاق هذه المنطقة ونسيجها الاجتماعي، ومرتكبوها هم فئة قليلة خارجة عن القانون .

وستستمر الحملة لحين فرض الامن وانهاء كافة التحقيقات في الشكاوى المقدمة، والقاء القبض على كل من يقوم بتهديد وترويع المواطنين وان كل من يسلم نفسه من المطلوبين يتم التعامل معه وفقا لاحكام القانون .

وقد طلبت مديرية الامن العام من المواطنين عدم التردد بالإبلاغ عن اية شكوى، كما دعت المواطنين القاطنين في المنطقة للتعاون مع رجال الامن اثناء تنفيذهم للحملة ولحين استكمال اهدافها