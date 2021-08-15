فوز الهيئة الإدارية لنقابة تجار المواد الغذائية بالتزكية

أعلن المدير العام للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، زهير حرب، عن فوز الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة بالتزكية، بعد إغلاق باب الترشح اليوم الأحد.

وأشار حرب، في بيان صحفي، اليوم الاحد، إلى أن الفائزين كأعضاء للهيئة الإدارية للنقابة للدورة 23 والتي تمتد حتى عام 2024، هم: علي الملاح وخلدون العقاد ورائد حبيبة ويوسف فرجيان وخليل الحاج توفيق وحمد العموري ونبيل الفريد ووائل أبو قياص وفراس الصغير.

ولفت إلى تقدم 9 مرشحين بطلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة مستوفين جميع شروط الترشح القانونية حسب ما ورد في النظام الداخلي وجرى إغلاق باب الترشح في موعده المحدد، وقد جرى إبلاغ وزارة العمل حسب الأصول.

وكانت النقابة فتحت باب الترشح لعضوية هيئتها الإدارية من صباح يوم أمس السبت وحتى نهاية دوام اليوم الأحد.

ووفق البيان، سيتم توزيع المناصب الإدارية على الفائزين عقب اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يوم 21 آب الحالي، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للنقابة.

يذكر أن نقابة تجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة، وهي اول نقابة أصحاب عمل تدعو الهيئة العامة للاجتماع بعد السماح الرسمي بإجراء الانتخابات منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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