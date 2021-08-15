خطة أمنية ومرورية تزامنا مع إعلان نتائج التوجيهي غدا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأحد، أنه وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، فإنه سيتم ومنذ صباح يوم غد الاثنين تنفيذ خطة أمنية ومرورية لضبط كافة المخالفات المرتبطة بإعلان نتائج الثانوية العامة والتي قد تؤثر على سير الحياة العامة وتهدد حياة الاخرين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها دون اي تهاون.

ودعت المديرية العامة للأمن العام المواطنين إلى الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن، حفاظاً على السلامة العامة وعلى أرواح وممتلكات المواطنين، لافتة أنها ستتعامل بحزم ودون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وترتكز الخطة التي أعلنت عنها المديرية بشقها الأمني على تكثيف وتعزيز الوجود الأمني ونشر الدوريات الآلية والراجلة، وتفعيل العمل الاستخباري لضبط كافة التجاوزات الأمنية خاصة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة أي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشدَّدة بحقه، وعدم إغفال أية ملحوظة أو شكوى ترد بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالشق المروري، سيتم العمل على عدة محاور لمنع وقوع المخالفات المرورية المعطلة لحركة السير، خاصة المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور وغيرها من المخالفات الخطرة او المعطلة لحركة السير. وبموجب الخطة، سيتم ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة، واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم التي تبدأ من تحرير المخالفة، إضافة إلى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الإداري، وحجز المركبات المخالفة في ساحة حجز سواقة.

كما سيتم الاستعانة في إنفاذ الخطط الأمنية بالطائرات المسيرة الدرون وكاميرات القيادة والسيطرة لضبط المخالفات والتجاوزات واستدعاء مرتكبيها. ودعت المديرية المواطنين للتعاون معها والإبلاغ عن أية مخالفات او تجاوزات من خلال تخصيص رقم : (0790196196) الخاص بمدير الأمن العام للإبلاغ عن إطلاق العيارات النارية، و(0770999030) لإدارة السير، على تطبيق الواتس آب، لاستقبال الشكاوي والصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات، او من خلال رقم الطوارئ الموحد (911) ورقم الواتس آب الخاص بادارة العمليات والسيطرة (0797911911)، لافتة أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع كافة الشكاوي والبلاغات.

وأعربت المديرية العامة للأمن العام عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لكافة الطلبة، داعية اياهم وذويهم إلى الالتزام بالقانون، والتعبير عن فرحهم بطرق حضارية بعيداً عن ارتكاب أية مخالفات تهدد حياة الآخرين، وتعطل أعمالهم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة