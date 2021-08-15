خطة أمنية ومرورية تزامنا مع إعلان نتائج التوجيهي غدا

ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و1238 إصابة كورونا و990 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 761,540
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